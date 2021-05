Segreteria Giustizia: Un nuovo bando per il reclutamento di cinque giudici per la responsabilità civile dei magistrati

La Segreteria di Stato per la Giustizia ha pubblicato un bando per il reclutamento di cinque Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati.

Questo ulteriore bando si inserisce nel percorso di rinnovamento e riorganizzazione del Tribunale della Repubblica di San Marino avviato con l'arrivo del dirigente Giovanni Canzio. Il bando emesso lunedì u.s., su mandato del Consiglio Giudiziario Plenario, fa seguito alle nomine di tre Giudici per la Responsabilità Civile dei Magistrati: il Prof. Donato Castronuovo per il primo grado, il Dott. Giuseppe Severini per l'appello e il Prof. Andrea Morrone per la terza istanza.

Le selezioni riguarderanno un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati di primo grado effettivo; due posti di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati di primo grado supplente; un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per il grado di appello e un posto di Giudice per la Responsabilità Civile dei Magistrati supplente per la terza istanza.

Le domande potranno essere presentate fino alle 18 di lunedì 14 giugno 2021. Il bando, così come le condizioni per la selezione e il regolamento in materia di reclutamento e candidabilità sono pubblicati ufficialmente sul portale dello Stato e sono consultabili all’indirizzo www.gov.sm nella sezione "bandi di reclutamento magistrati".

