Segreteria Industria: a Dubai un importante incontro con le autorità russe

In occasione delle celebrazioni del National Day di San Marino a Expo Dubai 2020 in programma nella giornata di domani, si è tenuto nel pomeriggio di oggi l’incontro bilaterale tra il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e il Vice Ministro per l’Industria e il Commercio della Federazione Russa, anche Commissario Generale della Russia all’esposizione emiratina, Alexey Gruzdev. L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità presso il padiglione russo, è stata l’occasione per rafforzare le relazioni istituzionali con esponenti del governo della Federazione russa con l’obiettivo di tradurre in azioni concrete e pragmatiche e in accordi economici di dettaglio l’impegno generale di maggiori interazioni economiche tra i due Paesi assunto con il Memorandum of Undertanding siglato nel 2019. Il Vice Ministro Gruzdev si è detto d’accordo a dare seguito ad un’agenda condivisa di lavoro nell’ambito di incontri costanti tra i due Ministeri rinnovando l’invito al Segretario Righi a partecipare all’International Business Forum di San Pietroburgo del prossimo giugno anche con un proprio stand per dare l’opportunità agli operatori economici del Titano di attuare opportunità concrete di business. Questa sarebbe per San Marino la prima partecipazione all’importante vetrina economica internazionale, la più importante di tutta l’Eurasia con un proprio spazio espositivo. Gruzedv ha altresì invitato il Segretario a recarsi in Russia in occasione della Fiera Leader per l’Industria e l’Innovazione Tecnologica, occasione per incontri istituzionali di alto profilo con l’omologo e le realtà imprenditoriali più influenti del paese. ‘E’ questo un ulteriore passo compiuto dalla mia Segreteria che conferma la costruzione di un percorso di internazionalizzazione strutturato e dunque l’individuazione di nuove e importanti opportunità per il nostro tessuto socio economico’, ha dichiarato il Segretario Righi a margine del colloquio.

c.s. Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio