Segreteria Industria: Approvata la Legge sulle società-benefit

Il Consiglio Grande e Generale ha approvato il Progetto di Legge “Legge quadro in materia di Società Benefit” proposto dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio. La Legge sulle società benefit è stata voluta per promuovere la costituzione e favorire la diffusione nell’ordinamento sammarinese di società con duplice finalità, ovvero di società che oltre a dividere gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse. L’obiettivo è proprio quello di consentire la diffusione di società che nell’esercizio della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive, e che si prefiggano di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

L’approvazione del Progetto ad ampia maggioranza conferma la bontà dell’iniziativa e la volontà di offrire alle aziende del Paese la possibilità di superare l’approccio tradizionale del fare impresa.

Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio): “Abbiamo lavorato molto per dare forma a questo progetto di legge impegnandoci affinché il nostro Paese potesse integrare nel proprio tessuto economico una tipologia di società che garantisce un valore aggiunto al fare-impresa. Apprezzo la condivisione dimostrata sul tema da parte di tutte le forze politiche e aspetto con attenzione che nascano le prime società benefit sul nostro territorio”.

