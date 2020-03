Segreteria Industria, attivati controlli sui prezzi: "Non è il momento di guadagni facili"

Segreteria Industria, attivati controlli sui prezzi: "Non è il momento di guadagni facili".

Questi sono di certo momenti in cui ognuno deve davvero chiedersi cosa può fare per il proprio Paese e per tutti i suoi cittadini ma sono anche momenti in cui nessuno può permettersi, nemmeno in linea meramente teorica, di trarre benefici ingiustificati a danno di altri. Per questo motivo, a fronte delle innumerevoli segnalazioni pervenute, la Segreteria di Stato Industria, Artigianato e Commercio, con l’aiuto dell’Unione Consumatori ed in concerto con la Polizia Civile, si è già attivata per eseguire gli opportuni controlli, su tutto il territorio, volti a verificare la corretta imputazione dei prezzi, con particolare riguardo ai beni ritenuti di prima necessità. La speranza è che questo momento di difficoltà non sia il momento dei guadagni facili ma il momento in cui le persone riscoprano il valore dell’impegno individuale e della responsabilità, del lavorare insieme come membri di una vera comunità.

c.s. Segretario di Stato Fabio Righi



I più letti della settimana: