Segreteria Industria: Connettersi con nuovi mercati. L’esperienza dell’Ecosistema di Alibaba Group per aprirsi verso nuovi traguardi commerciali. Una grande opportunità per le aziende sammarinesi

Proficuo e partecipato l’evento voluto dalla Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio che ha visto protagonisti oggi, al Palazzo dei Congressi Kursaal, i massimi esperti di Alibaba Group, azienda che offre infrastruttura tecnologica e supporto marketing per aiutare le imprese a sfruttare al meglio le potenzialità e le funzionalità delle nuove tecnologie per raggiungere milioni di utenti in Cina e nel resto del mondo.

Gli interventi dei prestigiosi relatori hanno consentito ai 160 imprenditori sammarinesi presenti di approfondire tutti gli aspetti che attengono alla commercializzazione globale e le opportunità di export online, sia all’ingrosso che al dettaglio, non solo del mondo asiatico.

‘Sono felice che ciò che è stato annunciato in un’ottica di internazionalizzazione, oggi sia diventata un’opportunità concreta. Per le nostre piccole medie imprese è difficile raggiungere mercati certo importanti ma tanto lontani, ho pensato che la cosa migliore fosse portare il mercato da loro. Da oggi i nostri operatori potranno accedere a un mercato di oltre un miliardo e trecento mila consumatori in oltre 190 paesi nel mondo dalla loro sede sammarinese. “Non è più il tempo dei rinvii, delle mezze misure, degli espedienti ingannevoli consolatori dei ritardi, deve iniziare il periodo delle azioni che producono conseguenze concrete”, ha detto il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi.

Per Alibaba Group sono intervenuti: Rodrigo Cipriani Foresio – General Manager Alibaba Group Southern Europe; Luca Curtarelli – Country Manager Italia, Spagna e Portogallo, Alibaba.com; Albert Antonini Mangia, Business Development a Marketing Manager, Alibaba Group; Pietro Candela – Head of Europe Business Development Alipay e Manfredi Minutelli – Director International Government Affairs, Europe, Alibaba Group. GV Srl, BKN301 SpA, Valpharma Group SpA hanno invece preso parte all’evento come esempi di storie di successo legate all’ecosistema Alibaba Group.

Incentrata sui metodi per ottenere i migliori risultati commerciali in Cina, invece la dissertazione di Alberto Conforti, della Livolsi & Partner, il gruppo di consulenza strategica e finanziaria.

“Sono molto orgoglioso di essere qui, nella Repubblica di San Marino, oggi a presentare le opportunità che l’ecosistema di Alibaba Group può offrire a supporto della digitalizzazione e dell’export, in Cina e nel resto del mondo, delle aziende sammarinesi” ha dichiarato Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Alibaba Group Southern Europe. “Per rimanere competitive e prosperare in un mercato dinamico e flessibile, è indispensabile che le aziende riescano a cogliere le sfide attuali e future trasformandole in nuove opportunità di business. In questo modo, potranno far crescere le proprie attività e – di pari passo – l'economia locale”.

Molto fecondi gli incontri individuali del pomeriggio, a cui hanno preso parte le aziende interessate della Repubblica, nel corso dei quali sono state trattate tematiche specifiche, utili a tracciare percorsi di approccio all’export online e le opportunità di sviluppo degli scambi favoriti da Alibaba Group.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Industria