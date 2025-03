Segreteria industria e levoro. 8 Marzo: impegno congiunto per parità e dignità nel mondo del lavoro

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, le Segreterie di Stato per il Lavoro e per l’Industria rinnovano congiuntamente il proprio impegno per un futuro lavorativo in cui parità e dignità siano principi cardine e imprescindibili per ogni donna. La ricorrenza rappresenta un’occasione importantissima per una riflessione profonda sulle sfide che ancora oggi le donne affrontano nel contesto professionale. Permangono infatti disparità inaccettabili, come il divario retributivo di genere, una ferita aperta che mina l'equità e la giustizia sociale. Non possiamo inoltre tacere di un’altra piaga che affligge il mondo del lavoro: la violenza, in ogni sua forma, fisica, psicologica ed economica. Essa rappresenta una barriera invalicabile alla piena realizzazione professionale e personale delle donne, un ostacolo che la Repubblica di San Marino è determinata ad abbattere con fermezza e risolutezza. Le Segreterie di Stato per il Lavoro e per l’Industria, in sinergia con le parti sociali e le istituzioni tutte, sono attivamente impegnate nella promozione di politiche incisive volte a garantire pari opportunità, retribuzioni eque e ambienti di lavoro sicuri e rispettosi. Iniziative istituzionali come il “Piano Nazionale Pluriennale per l’eliminazione della violenza, delle molestie e delle discriminazioni nel mondo del lavoro” con la creazione del tavolo tecnico, e altre del medesimo tenore, testimoniano l’azione concreta e sinergica intrapresa per contrastare ogni forma di discriminazione e sopruso. Consapevoli che la strada verso la piena parità sia ancora lunga e complessa, le Segreterie di Stato ribadiscono il proprio fermo proposito di proseguire con rinnovato vigore su questo percorso. L'obiettivo è quello di costruire una Repubblica di San Marino in cui ogni donna possa realizzarsi professionalmente, libera da condizionamenti e discriminazioni, in un contesto di assoluto rispetto della sua dignità e integrità.

Segreteria di Stato per il Lavoro

Segreteria di Stato per l’Industria