Segreteria Industria: firmato con Accredia il memorandum d'intesa per la strutturazione del primo Ente nazionale di accreditamento

È stato sottoscritto nel pomeriggio di ieri il memorandum d’intesa tra la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e Accredia l’Ente Italiano di Accreditamento alla presenza del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e, in collegamento da Roma, di Giuseppe Rossi e di Filippo Trifiletti, rispettivamente Presidente e Direttore Generale Accredia. Il protocollo, frutto di una collaborazione stretta e strategica con la vicina Italia, rappresenta il primo passo per la strutturazione del primo ente nazionale di accreditamento. L’intesa, raggiunta speditamente e con soddisfazione da entrambe le parti, pone le basi per iniziare a ipotizzare linee di lavoro concrete a stretto giro. Le aree già prese in considerazione dall’accordo sono quelle legate all’ICT, alla blockchain, all’intelligenza artificiale, ai big data, più in generale ai settori ad alto valore aggiunto che rappresenteranno per la Repubblica linee certe di sviluppo sulle quali San Marino potrà competere alla stregua delle nazioni più grandi.

Fabio Righi (Segretario di Stato all’Industria): ‘E’ un accordo che arriva a seguito di un confronto anche con il Ministero dello Sviluppo Economico, da adesso San Marino inizia a lavorare alla strutturazione di un proprio ente nazionale di accreditamento in partnership strategica da questo punto di vista anche in un’ottica di collaborazione con la vicina Italia. L’obiettivo di San Marino è quello di ottenere, grazie anche all’affiancamento di Accredia, il mutuo riconoscimento del proprio ente sul piano internazionale. Si tratta di un elemento di attrattività di nuove realtà sul territorio e di competitività per quelle esistenti sui mercati europeo e mondiale.’

Giuseppe Rossi (Presidente Accredia): ‘Siamo lieti di supportare il Governo di San Marino in questo progetto di integrazione nel sistema dell’accreditamento a livello comunitario. La proposta di partnership avanzata dalle Autorità sammarinesi è un riconoscimento alla reputazione che ACCREDIA ha conseguito in questi dodici anni dalla sua costituzione. Siamo quindi pronti a metter a disposizione le nostre competenze perché’ l’accreditamento, in tutte le sue rappresentanze, possa fornire al mercato garanzia di prodotti e servizi sicuri per la salute e l’ambiente.”

L’Ente avrà la sua sede fisica presso l’Agenzia per lo Sviluppo e la persona referente sarà il Direttore Generale Denis Cecchetti.

c.s. Segreteria di Stato Industria