Segreteria Industria: "Il percorso di trasformazione digitale del Paese diventa concreto"

“La collaborazione tra il Governo della Repubblica di San Marino e il partner internazionale Amazon Web Services è quanto di più concreto sul tema della digitalizzazione dopo anni di pseudo immobilismo e rappresenterà, se coltivata con serietà e convinzione da parte di tutti, non solo un percorso strutturato di crescita per gli operatoti pubblici e privati, ma occasione di opportunità di lavoro per le aziende sammarinesi e per tanti giovani” commenta soddisfatto il Segretario di Stato Fabio Righi. Dopo l’apposizione della firma del Memorandum con il Vice President for Global Innovation Policy and Communications Paul Misener ed un primo momento di rallentamento dovuto alla necessità di allineamento della parte sammarinese al rapporto con un partner di così alto profilo, è stato possibile avviare una prima attività di assestment a cui è seguita la presentazione di un vero e proprio piano di trasformazione digitale del Paese con il passaggio all’utilizzo della tecnologia cloud che consentirà non solo un risparmio immediato e certo di oltre il 40% degli attuali costi per la pubblica amministrazione e che potrebbe arrivare ad oltre il 70% con un percorso di efficientamento degli strumenti in uso, ma garantirà anche una maggiore sicurezza sul fronte della tutela delle informazioni potendo accedere all’utilizzo di infrastrutture ad alte prestazioni, con oltre 98 certificazioni di sicurezza, che il Paese non potrebbe permettersi in ragione del necessario investimento a 9 zeri. Il metodo di lavoro concordato con Amazon Web Services si conferma il medesimo: non sostituirsi agli operatori sammarinesi ma guidare un processo di evoluzione digitale del Paese affiancando questi ultimi, certamente nel settore pubblico ma anche in quello privato, al fine di accrescerne le competenze e le capacità e in modo da poter, in prospettiva ed in autonomia, far sì che siano i sammarinesi, adeguatamente formati, a far fronte alle esigenze del Paese garantendo al contempo di raggiungere gli obiettivi in tempi record. In questo percorso e secondo gli impegni presi il gruppo sta investendo proprie importanti risorse ammontanti ad oggi, nei pochi mesi di effettiva operatività, in svariate decine di migliaia di euro parte delle quali investite in attività di formazione di altissimo livello svolte a favore dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico, di San Marino Innovation, dell’Ufficio Attività Economiche, dell’Ufficio Attività di Controllo, dell’Ufficio Informatica, di Istituti Bancari e di pagamento e Ciscoop. Gli obiettivi restano: 1) Portare la Repubblica di San Marino a colmare le proprie lacune nel più breve tempo possibile, motivo per il quale l’attività si sta concentrando in più settori: dallo sviluppo dell’identità digitale seguita unitamente a San Marino Innovation, allo sviluppo di servizi innovativi portati avanti con l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi, passando dallo sviluppo di un nuovo ed unico registro delle attività economiche che garantirà, nel massimo rispetto delle norme di tutela delle informazioni, un’analisi puntuale dei dati economici utili anche all’assunzione di decisioni strategiche per la messa in capo delle politiche economiche di sviluppo. Solo per fare qualche esempio non tassativo. 2) Portare la Repubblica di San Marino ad un livello di avanguardia unico nel settore dell’innovazione digitale rendendo possibile la suggestione ormai da anni solo narrata di trasformare il Paese in un vero e proprio laboratorio tecnologico. Il tempo delle scuse sul processo di evoluzione ed innovazione del Paese è finito è giunto il tempo delle azioni concrete che la Segreteria è intenzionata a portare avanti con forza e determinazione.

c.s. Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio