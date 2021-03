Segreteria Industria: La Rappresentanza Commerciale Russa in visita a San Marino

Due giorni di visita ufficiale della Rappresentanza Commerciale della Federazione Russa nella Repubblica di San Marino dove ha affrontato una due-giorni di incontri istituzionali e commerciali finalizzati alla crescita e allo sviluppo del rapporto di istituzioni e aziende dei due Paesi ospite della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio e del Segretario di Stato Fabio Righi.

Ieri mattina l’arrivo della delegazione formata dal Rappresentante Commerciale Igor Karavaev, dal vice-Rappresentante Commerciale Alexander Markov, dal Rappresentante della Società Statale Rostec in Italia Dmitriy Pavlenok e da Andrei Rogozianskii, Esperto del Dipartimento Economico della Rappresentanza Commerciale, a seguire una serie di impegni di grande prestigio.

Primo appuntamento in agenda la visita in territorio dei siti strategici individuati nel piano infrastrutturale. Il Segretario di Stato Righi ha accompagnato le autorità russe in visita all’ex Tiro a Volo di Murata, all’aria della Cava Antica ora Parcheggio 6, all’Aviosuperficie di Torraccia e all’ex Electronics. I rappresentati della delegazione russa hanno mostrato grande interesse per le aree in oggetto.

La visita è proseguita nel pomeriggio a Palazzo Begni, dove gli ospiti sono stati ricevuti in l’udienza privata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Tanti i temi al centro della discussione, tra cui il recente approvvigionamento vaccinale grazie all’intesa con il Russian Direct Investment Fund (RDIF, fondo sovrano russo). A seguire, l’incontro con i rappresentanti delle Associazioni di Categoria (ANIS, OSLA, UNAS, USOT e USC), dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico e della Camera di Commercio sammarinese, utile per analizzare insieme, nel dettaglio, i possibili settori di investimento e punti di incontro tra mercato sammarinese e quello russo.

Nella giornata di oggi la visita ad alcune aziende del territorio: Alutitan Spa, Denver Spa, Aqua Viva Srl, Promopharma Spa, Cooperativa Agricola Latte Sammarinese, Marino Cristal Spa, Electra Spa, Farmagan Spa, One More, Titan Egineering Spa e The Market.

Fabio Righi (Segretario di Stato all’Industria, Artigianato, Commercio): “Grande soddisfazione per questa prima missione della Rappresentanza Commerciale a San Marino. Pragmatismo, vivacità e grande attenzione al confronto e disponibilità a dare seguito al lavoro e agli incontri di questi giorni. Opportunità positive, volontà di sviluppare insieme business per aziende sammarinesi interessate a lavorare con la Federazione russa e per aziende e imprenditori russi interessati ad investire sul Titano. Grande soddisfazione anche per la risposta delle nostre aziende che hanno aderito con grande interesse e in numero elevato alla chiamata delle associazioni di categoria e hanno dimostrato interesse a svilupparsi verso il mercato russo.









