Segreteria industria, lunedì l'avvio dei lavori del progetto per lo sviluppo economico Giornata fitta di incontri per il gruppo di lavoro guidato dal Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi

Lunedì 20 luglio 2020 il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la semplificazione normativa Fabio Righi, i consulenti di Nomisma SpA rappresentata dal Dott. Gianluca Galletti (Consigliere di Amministrazione) e dal Dott. Marco Marcatili (Responsabile Sviluppo Economico), unitamente ad un team tecnico multidisciplinare e la Dott.ssa Elisa Zafferani incontreranno i membri del Congresso di Stato di San Marino, i rappresentanti delle categorie economiche, dell’Agenzia per lo Sviluppo, dell’Università e i capigruppo di maggioranza ed opposizione per avviare il confronto sul piano nazionale di sviluppo economico, lanciando il progetto San Marino 2030. Gli appuntamenti sono programmati durante l’intera giornata con inizio dei lavori alle 10 a Palazzo Begni (le parti politiche verranno incontrate nel pomeriggio, a partire dalle 15, presso il Kursaal). Fabio Righi (Segretario di Stato): “Con questa fitta rete di incontri avviamo il confronto sul progetto San Marino 2030, un progetto che ha come obiettivo quello di garantire alla Repubblica di San Marino un chiaro percorso di sviluppo a lungo termine. Lavoreremo sodo per consentire all’economia del nostro stato un posizionamento di valore nel sistema internazionale”.





Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica, la Semplificazione Normativa



