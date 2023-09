Segreteria Industria: San Marino – Arabia Saudita, bilaterale per lo sviluppo e gli investimenti Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi incontra a Milano il Ministro Al Fahli

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha incontrato oggi a Milano il Ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita S.E. Khalid Al Falih. Un incontro lungo e costruttivo durante il quale insieme alle rispettive delegazioni hanno discusso di occasioni di sviluppo sinergiche, di investimenti pubblici e privati, di possibili iniziative saudite a sostegno di progetti sammarinesi. Sul tavolo una serie di proposte concrete realizzabili anche in tempi brevi per reciproco interesse dei due Paesi. Iniziative pubbliche e private legate a real estate, health care, aviazione, space economy, digitalizzazione e aziende ad alto contenuto tecnologico.

Una delegazione del Ministero degli Investimenti dell'Arabia Saudita guidata dal vice ministro Badr Albadr aveva invece visitato ieri la Repubblica di San Marino per promuovere investimenti e per una conoscenza del tessuto economico del nostro Paese. La Segreteria di Stato per l’Industria l’Artigianato e il Commercio che ha accolto la delegazione presso Palazzo Begni dove sono state presentate insieme a Camera di Commercio e Agenzia per lo Sviluppo le principali opportunità offerte dall’economia della Repubblica di San Marino ha accompagnato le autorità saudite anche in visita ad ANIS.

La volontà della Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio così come quella del Ministero degli Investimenti saudita è quella di concretizzare i temi discussi per finalizzare una collaborazione fattiva fra i due ministeri e i due Paesi che possa favorire l’economia. Entro l’anno saranno predisposti documenti che possano favorire il consolidamento dei rapporti mentre proseguiranno i tavoli tecnici e di confronto.

