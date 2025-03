Segreteria Industria: “Select USA”, opportunità negli USA per imprenditori e investitori

Il Department of Commerce USA organizza anche quest’anno l’iniziativa SELECT USA, per invitare imprenditori ed investitori esteri ad orientare le loro attività ed i loro investimenti anche sul territorio statunitense, selezionando tra i vari programmi speciali di incentivazione previsti nei singoli Stati federali, ognuno dei quali focalizzato su determinati settori di attività.

Gli operatori ed investitori sammarinesi interessati all’iniziativa potranno partecipare ad uno specifico evento di presentazione che si terrà in Provincia di Bologna il prossimo il 19 marzo, usufruendo della possibilità di incontrare personalmente i rappresentati di n.23 Stati federali, in collaborazione con American Chamber of Commerce in Italy, rappresenta a San Marino dal Dott. John Mazza, SIMEST, Assolombarda, Confindustria Emilia, Confindustria Veneto Est, Confindustria Vicenza, Consolato Generale degli Stati Uniti d’America, nella persona del Console Generale Dott.ssa Daniela Ballard.

L’iniziativa vedrà anche la partecipazione della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio per incontri istituzionali e per discutere di nuove opportunità di collaborazione con gli USA a beneficio degli operatori economici di San Marino.

Per ogni ulteriore informazione e per prenotare la propria partecipazione all’evento è possibile contattare il Dott. John Mazza, Rappresentante Locale in San Marino dell’American Chamber of Commerce in Italy all’indirizzo e-mail mazza@sanmarino.amcham.it o la Segreteria di Stato Industria Artigianato e Commercio all’indirizzo e-mail info.industria@gov.sm.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio