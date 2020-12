Segreteria Interni: Circolare 2 relativa al Decreto Legge 26 novembre 2020 n. 206

In relazione all’art. 1 comma 7 del Decreto Legge 26 novembre 2020 n.206, si precisa che per i minori di 14 anni non è consentito lo svolgimento di alcuna attività sportiva e/o fisica e/o motoria extrascolastica svolta in strutture al chiuso, tanto pubbliche quanto private. A mero titolo esemplificativo per attività sportiva, fisica o motoria si intendono ricompresi tutti gli sport nonché tutti i corsi organizzati da palestre, piscine, scuole di ballo, scuole di danza e similari.



Segreteria Affari Interni