Segreteria Interni: circolare sul decreto 206.

In relazione all’art.1 comma 20 del Decreto Legge 26 novembre 2020 n.206, si precisa che devono essere ricompresi tra i mercati tradizionali, quelli organizzati dallo Stato nel periodo natalizio sotto la denominazione “Il Natale delle Meraviglie”. Inoltre, in relazione all’art.1 comma 17, allo stesso modo delle attività occasionali di arte di strada, restano salve le attività di allestimento e ambientazione e quelle rientranti ne “il Natale delle Meraviglie” che trovano ubicazione nel Centro Storico, purché non si creino assembramenti.

Comunicato stampa

