Segreteria Interni: nasce la Commissione per le Riforme Istituzionali

Mercoledì 15 gennaio 2025, il Consiglio Grande e Generale ha approvato all’unanimità, adottando una procedura d’urgenza, un progetto di legge qualificata per istituire una Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali. Questo passo ha rappresentato un impegno significativo da parte della Segreteria Interni, con il prezioso supporto della Segreteria Istituzionale, nell’ assistere e coordinare i gruppi consiliari che hanno firmato ed approvato il progetto di legge. L’obbiettivo del provvedimento è quello di riqualificare il ruolo del Consigliere, di rafforzare la funzione politica del Consiglio Grande e Generale, assicurando un equilibrio tra maggioranza e opposizione e ridefinendo le funzioni del Congresso di Stato. Si tratta di un processo riformatore ambizioso che mira a sviluppare aggiornamenti normativi e amministrativi, in risposta a una realtà internazionale sempre più integrata e alle esigenze della società sammarinese. La proposta, frutto di un ampio confronto tra forze di maggioranza e di opposizione, prevede la creazione di un organismo composto da 18 consiglieri, una copresidenza equilibrata tra maggioranza e opposizione con decisioni adottate a maggioranza di 2/3 della Commissione. Le future attività della Commissione prevedono la revisione delle guarentigie, il riordino della decretazione delegata, la professionalizzazione dei Consiglieri. Inoltre, la Commissione affronterà questioni relative all’Istituto Reggenziale, al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme, al Consiglio dei XII e al Consiglio Giudiziario, con l’obbiettivo principale di modernizzare il sistema istituzionale della Repubblica di San Marino.

cs Segreteria Interni