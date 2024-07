Segreteria Istituzionale: invito alle celebrazioni in occasione della festività del 28 luglio

Domenica 28 luglio 2024, alle ore 18,00 presso Palazzo Pubblico, avranno luogo le celebrazioni in occasione della Festività del 28 Luglio quale “Anniversario della Caduta del Fascismo e Festa della Libertà” che si svolgeranno con un particolare protocollo, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni e delle Autorità dello Stato. La Cerimonia si aprirà nell’Atrio di Palazzo Pubblico con un Intervento del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. Seguiranno l’introduzione storica a cura del dottor Giuseppe Giardi e la lettura delle cronache di alcuni protagonisti degli eventi del 1943. Le letture, eseguite da Fabrizio Raggi, saranno intervallate da brani musicali eseguiti dagli allievi dell’Istituto Musicale Sammarinese, Al termine, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale della Repubblica di San Marino, l’Ecc.ma Reggenza deporrà una corona di alloro in Piazza della Libertà. La Cittadinanza è invitata a partecipare alla Cerimonia legata al significativo evento della storia sammarinese e della nostra memoria collettiva, con l’auspicio di protrarre la memoria di eventi storici cardine e di favorire, in particolare nei più giovani, una riflessione sui valori universali legati alla libertà, alla democrazia e alla concordia. Per la migliore organizzazione dell’evento celebrativo, anche in considerazione del contestuale svolgimento delle Giornate Medievali, i partecipanti sono pregati di recarsi a Palazzo Pubblico entro le ore 17.40 del medesimo giorno. Si richiede un cortese riscontro – alla mail info.segristituzionale@pa.sm o ai recapiti 0549 882259/0549 882319 - entro e non oltre le ore 10,00 di venerdì 26 luglio p.v. In disposizione all’art. 16 del Regolamento 29 settembre 2023 n. 11 “Disposizioni in materia di Cerimoniale della Reggenza”, i partecipanti alla Cerimonia sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono alla circostanza, formale e sobrio.

Ufficio Segreteria Istituzionale