Segreteria Istituzionale: Presentazione delle istanze d'arengo in tempi di Covid

Considerati l’attuale periodo di emergenza da COVID-19 e le misure prescritte per il contenimento e la gestione di tale emergenza;

al fine di non pregiudicare ai cittadini l’esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, di petizione popolare attraverso la presentazione di istanze d'Arengo;

l’articolo 15 del Decreto - Legge 19 marzo 2021 n.52 a parziale deroga dell’articolo 1, della Legge 24 maggio 1995 n.72, così come modificato dall’articolo 1, della Legge Qualificata 23 aprile 2018 n.1, ed in via del tutto straordinaria, ha disposto che la presentazione delle Istanze d’Arengo vada effettuata attraverso la trasmissione delle stesse unicamente per via telematica all’indirizzo info.segristituzionale@pa.sm. L’istanza va sottoscritta dal/i presentatore/i e, solo una volta firmata e scansionata, va inviata con posta elettronica all’indirizzo mail sopra indicato.

Il Cittadino o i cittadini che intendono presentare istanze d’Arengo devono pertanto trasmetterle al sopracitato indirizzo di posta elettronica entro mezzogiorno di domenica 4 aprile 2021.

Gli originali delle istanze così inoltrate dovranno essere comunque consegnate all’Ufficio Segreteria Istituzionale da uno dei sottoscrittori al termine della fase emergenziale oppure inviate per posta al medesimo Ufficio al seguente indirizzo: Ufficio Segreteria Istituzionale – c/o Palazzo Pubblico – P.zza della Liberta, 47890 San Marino.

Al fine di rendere edotta la cittadinanza delle istanze presentate la lettura delle stesse da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni, alla presenza della Ecc.ma Reggenza, verrà trasmessa integralmente a partire dalle ore 12,00 di domenica 4 aprile p.v. in diretta radiofonica (San Marino Classic – 103.2) e in diretta streaming (sul sito www.consigliograndeegenerale.sm



Si allega fac simile di formulazione istanza d’Arengo.

Comunicato stampa

Segreteria Istituzionale