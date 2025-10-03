Segreteria Istituzionale, presentazione delle istanze d’Arengo: modalità e regole per domenica 5 ottobre 2025

Si ricorda alla cittadinanza che domenica 5 ottobre 2025, come previsto dalle norme statutarie, essendo la prima domenica successiva all’investitura degli Ecc.mi Capitani Reggenti, i cittadini sammarinesi maggiorenni possono presentare istanze d’Arengo alla Reggenza. Si rammenta che l’istanza d’Arengo va consegnata personalmente almeno da un firmatario (non necessariamente il primo) il quale quindi si dovrà recare a Palazzo Pubblico (circa alle ore 11.30) all’apposita udienza avanti agli Ecc.mi Capitani Reggenti che inizierà alle ore 12.00. Le istanze d’Arengo devono essere sottoscritte da cittadini sammarinesi maggiorenni. Non è previsto un numero minimo di firme, pertanto anche solo un cittadino può presentare istanza d’Arengo. Le istanze d’Arengo devono avere interesse pubblico, inteso come interesse generale di una comunità di individui. Si ricorda altresì che i partecipanti sono tenuti ad indossare un abbigliamento consono alla circostanza, formale e sobrio, condizione indispensabile per accedere alla Sala del Consiglio Grande e Generale. In particolare, ai sensi del Regolamento 29 settembre 2023 n.11, è imposto agli uomini di indossare giacca, camicia, cravatta e pantaloni adeguati; le donne devono indossare giacca con gonna o pantalone o abito non smanicato e preferibilmente a manica lunga. Non sono consentiti abiti succinti, jeans, scarpe da tennis o comunque calzature non adeguate alla formalità e alla sobrietà dell’abbigliamento.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale








