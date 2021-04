Segreteria Istituzionale: presentazione istanze d'Arengo

A causa di problemi tecnici del gestore della linea telefonica preposta a inviare il segnale internet, non è stato possibile trasmettere la diretta streaming della presentazione delle istanze d’Arengo, celebrata - come di consueto alle ore 12,00 di oggi, domenica 4 aprile, prima domenica successiva l’investitura dei Capitani Reggenti per il semestre 1 Aprile – 1 ottobre 2021. La lettura delle istanze da parte del Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini è avvenuta alla presenza delle LL.EE Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini. Seguono l’intervento di apertura dell’Arengo da parte della ecc.ma Reggenza e i testi integrali delle istanze La registrazione dell’intera udienza potrà essere ascoltata in differita sul sito web e sulla pagina facebook della San Marino RTV e in radio dalle ore 15,00 di oggi su Radio Classic 103.2. I testi possono altresì essere consultati sulla homepage del sito www.consigliograndeegenerale.sm









Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale