Segreteria Istruzione: aperte le iscrizioni per animatori di Centri Estivi

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura rende noto che le iscrizioni per gli aspiranti animatori dei Centri Estivi 2020 si terranno dal 3 all’8 giugno in via telematica. Maggiori informazioni sono disponibili al link http://www.istruzioneecultura.sm/on-line/home/articolo20013094.html

Chi fosse interessato all’iscrizione potrà scaricare il modulo disponibile ed inviarlo completo di allegati tramite posta elettronica all’indirizzo centriestivi@pa.sm.



