Segreteria Istruzione: apertura centri estivi 2023.

La Segreteria di Stato per l’Istruzione comunica l’apertura delle iscrizioni ai Centri Estivi per l’estate 2023. Le proposte formative e ricreative organizzate dal Dipartimento Istruzione, coinvolgono i ragazzi e le ragazze delle Scuole d’Infanzia, Elementare, Media e il biennio delle Scuole Superiori. Riprendono l’attività i Centri Estivi organizzati nelle scuole d’Infanzia ed Elementari, il Centro Estivo di lingua e cultura giapponese, il Centro Estivo di spagnolo e francese abbinato alle attività sportive gestite con la collaborazione delle Federazioni Sportive di judo, bocce, calcio, pesca sportiva, tennis, rugby, tennis tavolo, yoga, arti marziali, pesistica. Viene introdotto il Centro Estivo di lingua e cultura cinese realizzato con la collaborazione dell’Istituto Confucio. Il Congresso di Stato in linea con le indicazioni relative all’inclusione estende oltre il periodo scolastico anche a quello delle attività estive, l’assegnazione figure di sostegno per tutti i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze con disabilità (da 3 ai 16 anni) che si orientano alla frequenza dei Centri Estivi anche organizzati da Enti Privati e che hanno frequentato le scuole di ogni ordine e grado nell’anno 2022-2023 (Delibera n. 20 – 27 marzo 2023). Le iscrizioni dal 29 marzo al 12 aprile saranno possibili online tramite l’applicativo SICE - Richiesta Iscrizione Centri Estivi - Portale dei Servizi della Repubblica di San Marino www.gov.sm

c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione

