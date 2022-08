Segreteria Istruzione: Appuntamento domani sera con la seconda edizione della rassegna di Allegro Vivo ‘Classica Giovani’ che ospita il giovanissimo e talentuoso flautista Alberto Navarra

Prosegue domani martedì 2 agosto alle 21.00, presso il Chiostro dei Padri Servi di Maria a Valdragone, la seconda edizione della rassegna Classica Giovani con un eccezionale flautista, Alberto Navarra accompagnato dalla pianista Chiara Biagioli.

A soli 25 anni Alberto vanta già un curriculum di grande prestigio: primo premio al Concorso “Severino Gazzellini” e al “Dorel Baicu” in Romania, vince nella primavera del 2022 il Concorso internazionale di flauto “Carl Nielsen” in Danimarca e da settembre si unirà ai Berliner Philharmoniker nella prestigiosa “Karajan Akademie”. Lo accompagnerà al pianoforte Chiara Biagioli anch'ella vincitrice di numerosi concorsi e che si esibisce regolarmente con diverse formazioni cameristiche in importanti festival Internazionali a Dusseldorf, Colonia, Vienna e nel nord America.

Il programma musicale prevede la sonata per flauto e pianoforte op.94 di Prokofiev, scritta nel 1943 allo scopo di amalgamare, fondere i timbri dei due strumenti in un gioco di sonorità leggere e trasparenti, di valorizzare le competenze tecniche e le capacità interpretative di entrambi gli strumentisti. Ascolteremo poi la melodia languida, tipica nenia italiana e il profilo umoristico dei motivi popolareschi nella Sicillenne e Burlesque op.23 di Alfredo Casella e infine potremo ascoltare la famosa fantasia brillante di François Borne sui temi della Carmen di Bizet. Il brano percorre l'intera estensione dello strumento, soddisfacendo il desiderio di Borne (flautista) di scrivere pezzi che mostrassero l'agilità del flauto mettendo alla prova le capacità dei virtuosi. La Fantasia utilizza i temi più conosciuti della “Carmen” di Bizet, traendone diverse variazioni, mettendo in risalto sia gli aspetti tecnici che quelli musicali dell'esecuzione al flauto.

A ogni concerto di Classica Giovani si affianca una collettiva di sette artisti figurativi che, col titolo di Music'Arte, espongono sul tema del concerto tra le arti del suono e dell'immagine. La mostra è allestita nel medesimo Convento di Valdragone ed è visitabile solo nelle serate dedicate alla musica.

La rassegna Classica Giovani è organizzata dall’Associazione Allegro Vivo con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, il sostegno della Giunta di Castello di Borgo Maggiore, della Società Unione Mutuo Soccorso, della Giochi del Titano e in collaborazione con l’Istituto Musicale Sammarinese.

L’ingresso è di € 8 e parte del ricavato andrà a sostegno di studenti e famiglie del Mozambico. Per gli studenti dell’Istituto Musicale l’ingresso è gratuito.

In caso di maltempo i concerti si terranno nella sala interna al Convento.

