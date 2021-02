Segreteria Istruzione: Corsi serali di lingua per tutti 2021

Ultimi giorni per iscriversi ai corsi serali di lingua per tutti 2021.

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura rende noto che è possibile iscriversi fino al 12 febbraio.

I corsi si terranno presso la scuola media di Serravalle a partire dal 1 marzo e termineranno il 27 maggio 2021.

E’ prevista una riduzione del 40% sulla quota di partecipazione riservata agli studenti e ai disoccupati regolarmente iscritti alle liste di collocamento del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro.

Per informazioni sui corsi e sui costi di partecipazione consultare il sito www.istruzioneecultura.sm.



