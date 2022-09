Segreteria Istruzione: Corsi Serali di Lingua per tutti Edizione 2022-2023

L’anno scolastico è ormai alle porte e con esso è prossima anche l’attivazione dei Corsi Serali di Lingua per tutti Edizione 2022-2023.

I corsi si svolgeranno dal 3 ottobre 2022 al 22 marzo 2023 e si terranno nelle giornate di lunedì e mercoledì a partire dalle ore 18.00 presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo.

I corsi proposti sono: inglese, inglese conversazione, francese, spagnolo, russo, tedesco, arabo, giapponese e italiano per stranieri.

Le lezioni di inglese, francese, spagnolo, russo, tedesco, arabo e giapponese saranno strutturate in due incontri settimanali della durata di 90 minuti ciascuna, le lezioni di inglese conversazione si terranno due volte a settimana e avranno una durata di 60 minuti ciascuna, mentre per il corso di italiano per stranieri è prevista una sola lezione settimanale dalla durata di 120 minuti.

Per procedere all’iscrizione è necessario compilare il modulo presente sul sito della Segreteria Istruzione e Cultura http://www.istruzioneecultura.sm e seguire le indicazioni per effettuare il pagamento.

L’ultimo giorno utile per procedere alle iscrizioni è il 21 settembre 2022.

Per avere informazioni su costi e orari si può consultare il sito www.istruzioneecultura.sm.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Istruzione