Segreteria Istruzione e Cultura: Chiusura dei centri estivi pubblici 2022 organizzati dal Dipartimento Istruzione.



Si concludono questa settimana i Centri Estivi organizzati dal Dipartimento Istruzione. I bambini e le bambine che hanno frequentato i Centri Estivi hanno potuto intraprendere un “viaggio” tra le diverse culture anche dei paesi più lontani come il Giappone.

Dal 27 giugno all’8 luglio si è tenuto il Centro Estivo di lingua e cultura nipponica, durante il quale i bambini hanno potuto apprendere le basi della lingua giapponese e sperimentare alcune attività legate a questa cultura. Tra i vari laboratori proposti, i più apprezzati sono stati quelli per la costruzione di origami, per la creazione del ventaglio e dell’amuleto giapponese, per la tessitura, la decorazione di canne di bambù per Tanabata e per la composizione di un manga. Il laboratorio più gradito in assoluto dagli alunni è stato quello di scrittura tradizionale giapponese realizzato con l’ausilio di acquerelli. La festa di Tanabata, svoltasi l’8 luglio scorso, ha segnato il termine del Centro.

Dal 27 giugno al 22 luglio si è svolto il Centro Estivo Sportivo Inclusivo con lezioni di francese e spagnolo rivolto agli studenti delle Scuole Medie. Un’esperienza completamente nuova, ma necessaria, sia per colmare l’offerta dedicata agli alunni delle Scuole Medie, sia per aprire una nuova strada alla scoperta del movimento, dello sport e dei valori olimpici. Per l’intero periodo i ragazzi hanno sperimentato ogni giorno una o più discipline sportive con l’ausilio dei tecnici di alcune Federazioni quali Tennis, Rugby, Tiro con l’Arco, Pesca Sportiva, Judo e Aikido, Golf, Pesistica, Yoga, Bocce. Il clima che si è respirato durante il centro è stato quello del fair play legato al significato dei 5 cerchi olimpici e ai valori che lo contraddistinguono. Il tutto è stato approfondito da attività in lingua straniera come la caccia al tesoro con gli indizi in lingua francese e spagnola; un gioco dei sensi a tappe in cui i ragazzi dovevano scoprire i nomi degli oggetti e degli aromi superando delle prove, quiz a squadre e anche una caccia cinese. A fine Centro ciascun partecipante ha ricevuto un “passaporto sportivo” nel quale ha indicato lo sport che ha preferito. Le attività sono state svolte in modalità inclusiva, tenendo conto delle caratteristiche particolarità di tutti i partecipanti.

Si concluderanno venerdì 26 agosto i Centri Estivi dedicati ai bambini della scuola dell’Infanzia ed Elementare. Anch’essi attenti all’approfondimento della lingua straniera, avevano come obiettivo lo sviluppo del plurilinguismo. Ogni Centro ha intrapreso un “viaggio” durante il quale i partecipanti sono entrati in contatto con le diverse culture europee. Gli animatori hanno messo a disposizione dei bambini le proprie competenze organizzando laboratori e attività creative. Inoltre i Centri Estivi della scuola dell’Infanzia di Ca’ Ragni e della scuola Elementare di Dogana, grazie alla disponibilità del Centro Attitude Danza, hanno svolto lezioni di avvicinamento alla danza moderna. Si concludono così, nel migliore modo possibile, i Centri Estivi organizzati dal Dipartimento Istruzione.

Appuntamento alla prossima estate!

Un grande e sentito ringraziamento per la collaborazione va alle varie federazioni che hanno collaborato: Federazione Sammarinese Tennis, Federazione Sammarinese Rugby; Federazione Tiro con l’Arco; Federazione Pesca Sportiva; Federazione Sammarinese Judo e Aikido; Federazione Sammarinese Golf; Federazione Sammarinese Pesi; Federazione Sammarinese Bocce; Casa dello Yoga e Attitude Centro Danza San Marino.



