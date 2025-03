Segreteria Istruzione: Fonte dell’Ovo, un ringraziamento corale e comunicazione sulla ripresa delle lezioni

Segreteria Istruzione: Fonte dell’Ovo, un ringraziamento corale e comunicazione sulla ripresa delle lezioni.

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e il Dipartimento Istruzione e Cultura desiderano esprimere profonda gratitudine per la pronta ed efficace gestione dell’incidente verificatosi nella mattinata di ieri presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo. L’episodio, scaturito da un surriscaldamento di un componente dell’impianto di areazione, ha innescato una reazione immediata che ha messo al primo posto la sicurezza degli studenti e del personale.

Si rende doveroso un sentito ringraziamento in primis agli alunni, che con senso di responsabilità hanno seguito le indicazioni del personale durante le fasi di evacuazione.

Un plauso particolare va al corpo docente e al personale non docente della Scuola Media di Fonte dell’Ovo, i quali hanno permesso di gestire l’emergenza con efficacia esemplare. La loro dedizione e professionalità sono state determinanti nel garantire l’incolumità di tutti.

La Segreteria desidera inoltre ringraziare i genitori per la comprensione e la collaborazione dimostrate, in particolare i rappresentanti di classe che hanno contribuito a diffondere tempestivamente le informazioni. Un ringraziamento speciale va al Servizio Trasporti per aver organizzato in tempi brevissimi il rientro degli studenti presso le proprie famiglie.

L’intervento sollecito e risolutivo del Corpo di Polizia Civile con la Squadra Antincendio ha permesso di domare rapidamente il principio di incendio, evitando conseguenze ben più gravi. Si estende il ringraziamento anche alla Protezione Civile, al Dipartimento Prevenzione e all’Ufficio Tecnologico per il loro contributo nel monitoraggio della situazione e nelle verifiche tecniche.

Parallelamente alle operazioni di messa in sicurezza e verifica, si comunica che, grazie agli accertamenti tecnici già svolti, le lezioni presso la Scuola Media di Fonte dell’Ovo riprenderanno regolarmente a partire da lunedì 17 marzo 2025.

Il Dipartimento Prevenzione dell’ISS ha tuttavia prescritto di non utilizzare le aule direttamente coinvolte dall’evento fino a nuova comunicazione. Pertanto, per garantire la ripresa delle attività didattiche in totale sicurezza, saranno adottati alcuni adattamenti logistici temporanei.

Tutte le classi avranno un’aula dedicata, dove rimarranno per tutta la durata delle lezioni. Al loro arrivo, ragazze e ragazzi potranno utilizzare entrambi gli ingressi dell’edificio scolastico. Il personale docente e non docente fornirà loro tutte le indicazioni necessarie per raggiungere le aule assegnate.

Considerati i tempi necessari per il completo ripristino delle aree interessate, questa organizzazione rimarrà in vigore per almeno una settimana.

Così il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Teodoro Lonfernini: “Sono profondamente grato per l’azione tempestiva e risoluta del personale scolastico e dei soccorritori, e per la comprensione delle famiglie. Il nostro impegno è rivolto a garantire la completa sicurezza dell’ambiente scolastico e a supportare una rapida ripresa delle attività educative. La tutela del benessere dei nostri studenti e dell’intera comunità scolastica rimane la nostra priorità imprescindibile.”

Ulteriori comunicazioni relative alla situazione e al ritorno alla piena normalità delle lezioni saranno fornite tempestivamente.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: