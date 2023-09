Segreteria Istruzione: Il Potere trasformativo dell’istruzione, valori universali e rinnovo civile

Il Segretario di Stato Belluzzi a Strasburgo per una interministeriale di alto livello. Oggi l’incontro con il Ministro dell’Istruzione italiano Giuseppe Valditara e con il Prefetto per la Cultura della Santa Sede

Il rinnovo della missione civica dell’educazione, l’istruzione in un periodo di emergenza e di crisi e l’utilizzo del potenziale della trasformazione digitale nei sistemi di formazione sono i principali temi della 26° conferenza permanente dei ministri dell’istruzione del Consiglio d’Europa cui ha partecipato il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi e che si è tenuta a Strasburgo in questi giorni (28 e 29 settembre).

L’elaborazione di una nuova Convenzione Quadro per creare uno “Spazio europeo per l’educazione alla cittadinanza” è una delle proposte discusse durante la Conferenza. È stata inoltre lanciata la nuova Strategia per l’Istruzione 2030 e sono state adottate cinque risoluzioni per riaffermare il ruolo cruciale dell’educazione nel promuovere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto, riconoscere la necessità di un’azione decisa per affrontare le sfide globali e concentrarsi sul futuro democratico di tutti gli studenti.

Il Segretario di Stato per l’Istruazione è intervenuto sia nella sessione generale della Conferenza sia nella sessione dedicata all’impatto dell’ingresso dell’intelligenza artificiale nei sistemi di insegnamento-apprendimento. In particolare nel suo discorso durante la sessione inaugurale della Conferenza ha ricordato come San Marino abbia già da alcuni anni adottato i nuovi curricoli di educazione alla cittadinanza e di competenze digitali “due aree specifiche che vengono affidate alla progettazione della comunità scolastica, valorizzando al massimo l’esigenza di costruire interconnessioni tra le discipline. La conoscenza nella scuola, oggi, risiede sempre più nella capacità di organizzare ed interconnettere i saperi in una visione complessa della cultura.”

La partecipazione della delegazione sammarinese guidata dal Segretario di Stato Andrea Belluzzi alla Conferenza ministeriale ha confermato come il sistema di istruzione e formazione del nostro paese sia un sistema di grande valore che sa riconoscere e affrontare le grandi sfide educative della contemporaneità al pari di tutti gli altri paesi europei. Possiamo certamente affermare che i mondi della scuola e dell’università di San marino sono già entrati di diritto nel più ampio sistema europeo.

A lato della Conferenza il Segretario Belluzzi ha incontrato omologhi di altri Paesi e in particolare il Ministro italiano dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara con il quale si è intrattenuto su temi comuni di grande rilevanza per i nostri sistemi formativi. Incontro fruttuoso per avviare una convenzione per la cooperazione sulle politiche scolastiche. Convenzione che avrà tra l’altro ad oggetto la formazione di docenti sammarinesi da parte di Indire ai fini della personalizzazione dell’educazione, oltre che la partecipazione di San Marino e imprese san marinesi a ITS che avranno un carattere transnazionale. L’impegno è quello di programmare presto un nuovo incontro a Roma ed uno successivo a San marino per proseguire l’approfondimento di tali temi e la prosecuzione della collaborazione tra i due ministeri già attiva da tempo.

Tra gli incontri anche quello con il Prefetto del Dicastero della Cultura e dell’Educazione della Santa Sede con il quale si è discusso di temi legati all’educazione e alla formazione ma anche di iniziative condivise museali e culturali e quello con il Vice Ministro per l’Istruzione di Andorra.



