Segreteria Istruzione: incontri istituzionali nelle città di Roma e di Trento

Nelle giornate di giovedì 05 e venerdì 06 novembre il Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università Andrea Belluzzi ha effettuato alcuni incontri istituzionali nelle città di Roma e di Trento.

Il Segretario di Stato ha incontrato a Roma, alla presenza dell’Ambasciatore di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, il Segretario Generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi.

L’incontro, tenutosi in un clima di cordialità e collaborazione, ha avuto ad oggetto un progetto di collaborazione per istituire in Repubblica corsi di lingua e cultura italiane, con relative certificazioni, rivolti a cittadini stranieri.

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da Giosue Carducci ha infatti lo scopo di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo» e organizza corsi di lingua e cultura italiane rivolti a tutti gli studenti stranieri che decidono di avvicinarsi per la prima volta o di approfondire lo studio della lingua e della cultura italiane.

Nella città di Trento presso la sede del rettorato dell’Università degli Studi, il Segretario di Stato Belluzzi ha incontrato il Rettore Paolo Collini e il professore del Dipartimento di Giurisprudenza Giuseppe Nesi. L’Università di Trento è da anni attiva nello studio del diritto comune e propone un’offerta formativa molto qualificata e all’avanguardia nel campo degli studi giuridici.

La Segreteria di Stato con delega all’Università ha manifestato l’intenzione di iniziare una collaborazione con l’Ateneo di Trento al fine di potenziare l’attività dell’Istituto Giuridico Sammarinese per promuovere la cultura giuridica e diffondere la conoscenza dell’ordinamento e delle istituzioni sammarinesi.

Il successivo incontro si è svolto con il Direttore Generale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, dott. Pier Paolo Benetollo. La struttura ospedaliera, che tutela la salute di più di mezzo milione di abitanti, è l’ente pubblico della Provincia autonoma di Trento preposto alla gestione delle attività sanitarie e sociosanitarie.

L’incontro ha permesso ai presenti di ipotizzare possibili collaborazioni nel campo della formazione delle professioni sanitarie e confrontarsi sulle regole definite dai protocolli sanitari relativi alla scuola emanati da Trento e da San Marino.







