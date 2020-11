Segreteria Istruzione: Proroga dei termini per la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 5/2004 - Legge sul Diritto allo Studio

Segreteria Istruzione: Proroga dei termini per la presentazione della domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 5/2004 - Legge sul Diritto allo Studio.



Considerata l’emergenza sanitaria da COVID 19, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 del DECRETO-LEGGE 24 novembre 2020 n.205, per l’anno 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla Legge 5/2004 viene prorogato al 14 dicembre 2020.

Si rammenta che le domande per ottenere i contributi previsti possono essere presentate per via telematica attraverso il portale della Pubblica Amministrazione www.pa.sm

Per maggiori informazioni consultare il sito della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura: www.istruzioneecultura.sm



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Comunicato stampa

Segreteria Istruzione







I più letti della settimana: