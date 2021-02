Segreteria Istruzione: ripartono i corsi di lingue per tutti

I “Corsi Serali di Lingua per Tutti” riprendono dal 1° marzo 2021 presso la Scuola Media di Serravalle. Le lezioni termineranno il 27 maggio 2021 Vengono proposti corsi di lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, arabo, giapponese e italiano per stranieri. L’iscrizione può essere effettuata entro il 12 febbraio 2021. È prevista una riduzione del 40% sulla quota di partecipazione riservata agli studenti e ai disoccupati regolarmente iscritti alle liste di collocamento del Centro di Formazione Professionale e per le Politiche Attive del Lavoro. Per informazioni sui corsi e sui costi di partecipazione consultare il sito www.istruzioneecultura.sm.