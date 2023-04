Segreteria Istruzione: selezione di 4 studenti per la partecipazione all'olimpiade internazionale di lingua inglese

La Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e il Dipartimento Istruzione hanno indetto una selezione per n. 4 studenti finalizzata alla partecipazione all’Olimpiade Internazionale di Lingua Inglese (I.E.L.O.) che si terrà a Bucarest dal 10 al 17 settembre 2023.

L’Olimpiade è aperta agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori e mira ad incoraggiare l’eccellenza nello studio dell’inglese come lingua straniera e a sviluppare ulteriormente le loro competenze linguistiche e interculturali.



Requisiti:

1) essere cittadini sammarinesi o residenti in San Marino;

2) essere regolarmente iscritti nell’anno scolastico 2022/23 ad una scuola secondaria superiore;

3) avere un’età compresa fra i 14 e i 18 anni all’atto dell’iscrizione;

4) non essere madre lingua inglese;

5) possedere competenze linguistiche da B1 a C1+ (come da regolamento I.E.L.O.).

La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno sostenute dagli enti organizzatori rumeni e sammarinesi. I vincitori della selezione verranno accompagnati a Bucarest e seguiti per tutta la durata del soggiorno da un Tutor incaricato dal Dipartimento Istruzione.



Per partecipare alla selezione è necessario compilare ed inviare questo Modulo Google entro il 26 aprile 2023. Seguiranno le prove di selezione linguistica come da calendario:

venerdì 28 aprile 2023 dalle ore 15.00 alle ore 16.30 presso la scuola media di Fonte dell’Ovo Use of English e Integrated Skills Test

sabato 29 aprile 2023 dalle ore 15.00 online Speaking Test

L’esito delle prove verrà comunicato lunedì 1 maggio 2023 tramite posta elettronica.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura e Dipartimento Istruzione