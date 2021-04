Segreteria Istruzione: Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021 – 2022

La Direzione della Scuola dell’Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia comunica a tutti gli interessati che è ancora possibile l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021-2022.

Potranno essere iscritti i bambini e le bambine in possesso di cittadinanza sammarinese, residenza o permesso di soggiorno, che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 (inizio frequenza da settembre 2021) e che compiranno i 3 anni entro il 31 maggio 2022 (inizio frequenza da febbraio 2022).

Le domande di iscrizione potranno essere fatte pervenire, tramite e-mail all’indirizzo iscrizioni.infanzia@pa.sm

Le domande potranno anche essere presentate direttamente presso gli uffici della Direzione della Scuola dell’Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, in via J. H. Dabrowski n. 1, San Marino, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00.

I moduli da compilare ed il regolamento per le iscrizioni sono reperibili sul sito web www.infanzia.educazione.sm e presso la Direzione.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione della Scuola d’Infanzia e dei Servizi Socio Educativi per la Prima Infanzia, tel. 0549-885704, email: segreteria.infanzia@pa.sm

