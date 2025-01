Segreteria Lavoro: Abu Dhabi - International Renewable Energy Agency, San Marino tra 169 paesi e l’UE

Nella giornata odierna si sono conclusi i lavori della 15.ma Assemblea dell’International Renewable Energy Agency (IRENA) a cui ha partecipato anche la Repubblica di San Marino con una delegazione della Segreteria Lavoro con delega alla Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica.

L’Assemblea IRENA è un organismo che riunisce 170 Membri (169 paesi e l’UE) che la rendono uno dei principali appuntamenti per la definizione delle politiche energetiche planetarie.

Fra i vari incontri svolti, il Segretario di Stato Alessandro Bevitori ha avuto anche la possibilità di intrattenersi con il neo nominato Presidente IRENA Bojan Kumer Ministro dell’Ambiente, del Clima e l’Energia della Slovenia e con il Direttore Generale di IRENA Dott. Francesco La Camera.

Il Segretario di Stato Bevitori: “La Repubblica di San Marino, già nell’immediato futuro, dovrà affrontare scelte importanti in ambito energetico in grado di incrementare la propria autonomia. A tal fine è essenziale confrontarsi in contesti come questo dell’IRENA per comprendere al meglio gli scenari futuri che coinvolgeranno anche il nostro Paese e per consentirci di effettuare le scelte più vantaggiose”.

Nel corso dell’Assemblea quindi sono state affrontate le tematiche di riferimento alla transizione energetica, al problema del riscaldamento globale, ma anche le opportunità derivanti da questo processo innovativo.

Il Segretario di Stato Bevitori ha aggiunto: “Nell’intervento che ho tenuto nell’Assemblea IRENA ho voluto sottolineare anche la straordinaria occasione che dobbiamo sfruttare in termini di creazione di nuovi posti di lavoro perché la transizione ecologica deve rappresentare un’opportunità anche per tutti i lavoratori”.



Segreteria di Stato per il Lavoro, La Programmazione Economica, i Rapporti con l’A.A.S.S, la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

