Segreteria Lavoro: Avviso pubblico per i giovani NEET, opportunità di formazione e inclusione

La Repubblica di San Marino si attiva per contrastare il fenomeno dei NEET, i giovani tra i 16 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono impegnati in percorsi di formazione. La Segreteria di Stato per il Lavoro, congiuntamente con la Commissione per il Lavoro e in collaborazione con l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA), lancia un avviso pubblico rivolto a enti, cooperative sociali e associazioni del territorio. L'iniziativa mira a sostenere proposte progettuali innovative finalizzate all'emersione, all'orientamento, alla formazione e all'inserimento lavorativo di questa fascia demografica.

L'avviso pubblico scaturisce da una precisa volontà politica di affrontare in maniera strutturata una problematica sociale ed economica che incide sul futuro del Paese. La Commissione per il Lavoro, con delibera del 17 luglio 2025, ha riconosciuto la necessità di intervenire con strumenti concreti, a partire dall'attivazione di misure partecipate e trasparenti per connettere i giovani al mondo del lavoro e dell'istruzione. L'obiettivo è riattivare l'engagement di questi ragazzi, promuovendo percorsi di fiducia e di crescita professionale.

I soggetti interessati hanno tempo fino al 31 ottobre 2025 per presentare le loro proposte progettuali. L'avviso definisce i criteri di selezione e le modalità di finanziamento, con l'intento di promuovere progetti che non siano soltanto di natura teorica, ma che offrano un supporto concreto e tangibile. I percorsi proposti dovranno includere attività di orientamento personalizzato, formazione mirata e accompagnamento attivo verso l'occupazione. L'investimento in politiche attive per il lavoro rappresenta una strategia lungimirante per valorizzare il capitale umano della Repubblica.

Il testo integrale dell'avviso pubblico è disponibile sul sito del Bollettino Ufficiale, nella sezione "Commissione per il Lavoro".



