Segreteria Lavoro: le sfide affrontate e quelle anticipate Il Segretario di Stato Lonfernini evidenzia i progetti già aperti che costituiranno un percorso da completare, nell’interesse del Paese

Segreteria Lavoro: le sfide affrontate e quelle anticipate.

“Si chiude una legislatura segnata da una serie di eventi complicati mai verificatesi nella storia moderna, non solo del nostro Paese: prima la pandemia, con le tante emergenze note a tutti i cittadini, poi l’invasione dell’Ucraina, la crisi energetica, il rincaro delle materie prime, con conseguente difficoltà delle imprese e le sofferenze dei conti pubblici. Urgenze che questo governo ha affrontato adottando soluzioni che si sono rivelate lungimiranti e che hanno messo in sicurezza il Paese” È un bilancio più personale che politico, quello che traccia il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, in prossimità del compimento del suo impegno nelle politiche del Lavoro, dello Sport, dell’Informazione e dei rapporti con l’AAS. Una riflessione che getta lo sguardo oltre i confini della legislatura e mette l’accento sugli obiettivi che meritano di essere portati a compimento. Un’esortazione a proseguire nel solco di quanto già tracciato. “L’impegno istituzionale che mi è stato affidato quasi 5 anni fa – confessa Lonfernini – inizialmente mi impensieriva ma ho avuto il privilegio di scoprire quanto fosse importante per la vita del Paese, quanto entrasse direttamente nella vita delle persone e quanto mi offrisse la possibilità di ricercare soluzioni adeguate e corrispondenti alle loro esigenze. Un incarico – aggiunge – gratificante e al tempo stesso fortemente coinvolgente, che ha assorbito ogni mia singola energia. Come sono stato abituato a pensare “si può sempre fare di meglio” ma in tutta onestà sono più che certo di aver dato quanto fosse nelle mie possibilità in questa straordinaria esperienza, da un punto di vista certamente politico ma anche sotto il profilo squisitamente personale”. Gli obiettivi già tracciati riguardano diversi aspetti; il completamento del percorso riformatore del mercato del lavoro; l’efficientamento energetico e idrico; il rafforzamento della Televisione di Servizio Pubblico; la nuova Legge sullo sport. Sfide le cui soluzioni sono già state abbozzate da questa Segreteria e che dovranno rigorosamente vedere il loro compimento nella legislatura che si aprirà di qui a pochi giorni, nell’interesse della nostra comunità.

c.s. Segreteria di Stato Lavoro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: