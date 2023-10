Segreteria Lavoro: “Partiamo dalla Cogenerazione”

Migliorare l’efficienza energetica e frenare la dipendenza da fonti esterne è per noi la priorità. In data 27 Settembre 2023 è stato emesso il Decreto Delegato n°135 che stabilisce requisiti, condizioni e criteri per la creazione di impianti di cogenerazione industriale. Con l’obiettivo di produrre energia pulita, ad alto rendimento e a basso costo, destinata ad imprese. Cos’è la cogenerazione? Per “cogenerazione” si intende la produzione combinata di varie forme di energia. Un sistema efficiente in cui la produzione di energia elettrica e termica consente di ottimizzare al meglio le risorse energetiche riducendo notevolmente l’immissione di particelle inquinanti nell’atmosfera. Perché la cogenerazione? Ha un impatto energetico: riduzione del consumo di combustibili. Ha un impatto ambientale: riduzione delle emissioni di Co2. Ha un impatto sulla distribuzione: riduzione della filiera e delle infrastrutture. Ha un impatto economico: riduzione dei costi di produzione. Ha un impatto emancipante: riduzione delle importazioni di energia estera.

Il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, il Governo e AASS insieme per un’energia pulita rivolta alla nostra comunità e al nostro territorio.

cs Segreteria di Stato Dott. Napolitano Matteo