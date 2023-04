Segreteria Lavoro: "Sensibile calo della mobilità"

Sono in calo le richieste delle imprese sammarinesi di riduzione di personale rispetto all’anno precedente. Un segno incoraggiante che dimostra una ripresa di vitalità delle aziende sammarinesi, nonostante la congiuntura economica mondiale. Secondo gli ultimi dati -comunicati al Congresso di Stato dal Segretario al Lavoro, Teodoro Lonfernini– nel primo trimestre del 2023 scendono a 70 i lavoratori coinvolti negli accordi di mobilità, contro gli 85 dello stesso periodo dell’anno precedente. Per uno di questi è già scattato un nuovo contratto di assunzione in una nuova azienda. Stando alle richieste avanzate dagli imprenditori, sono 31 i dipendenti sammarinesi o residenti interessati dalla mobilità, contro i 28 lavoratori frontalieri, e 11 le persone che usufruiranno dell’ammortizzatore della disoccupazione. Gli effetti della crisi economica mondiale, segnata dalle ripercussioni della guerra fra Russia e Ucraina e dalle difficoltà nel reperimento di materie prime, hanno costretto 32 imprese sammarinesi a ricorrere allo strumento della mobilità o a prevedere una riorganizzazione aziendale. 12 ditte hanno invece cessato la propria attività, per ragioni diverse fra loro, mentre 3 sono state oggetto di sospensione di licenza. Le restanti diminuzioni occupazionali sono dovute a 2 casi di dimissioni per giusta causa, dovute alle inadempienze contrattuali da parte del datore di lavoro, mentre 5 lavoratori son stati giudicati non idonei all’attività lavorativa da parte del Servizio di Sicurezza sul Lavoro dell’ISS.

“È un dato che evidenzia la tenuta del nostro sistema produttivo in un periodo molto complicato -dichiara il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini- e che mostra la validità degli strumenti normativi messi a disposizione degli imprenditori per favorire l’occupazione. Dobbiamo mantenere - aggiunge - un altissimo livello di attenzione sul mercato del lavoro e stimolare l’impegno verso le imprese per incrementare l’occupazione”

c.s. Segreteria di Stato al Lavoro