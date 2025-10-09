Segreteria Lavoro: Tariffe Sociali 2026, insieme un aiuto concreto alle fasce più deboli

Segreteria Lavoro: Tariffe Sociali 2026, insieme un aiuto concreto alle fasce più deboli.

Il Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica, Alessandro Bevitori, e il Direttore di A.A.S.S. (Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici), Raoul Chiaruzzi, hanno incontrato in data odierna i rappresentanti delle associazioni: UCS (Unione Consumatori Sammarinesi), l'Associazione Sportello Consumatori CSDL e l'ASDICO (Associazione Sammarinese Difesa Consumatori), Caritas e Società Unione Mutuo Soccorso. L'obiettivo della riunione è stato quello di rafforzare la rete di supporto a favore dei cittadini in vista della prossima scadenza per l'accesso alle Tariffe Sociali per l'anno 2026.

In un quadro di rinnovata attenzione al tessuto sociale della Repubblica, la collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, Caritas e Società Unione Mutuo Soccorso si rivela un pilastro fondamentale per assicurare che il sostegno economico previsto sia capillarmente diffuso e più facilmente accessibile a chi ne ha diritto. Le associazioni hanno confermato la loro completa disponibilità a dedicare le proprie risorse ed i propri canali per promuovere con efficacia la campagna informativa sulle Tariffe Sociali, in particolare sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda. Un impegno significativo riguarderà anche l'offerta di un servizio concreto di assistenza nella fase di compilazione dell'istanza, un aiuto tangibile che mira a eliminare ogni potenziale ostacolo burocratico per le famiglie più vulnerabili.

La Segreteria di Stato e l'AASS desiderano esprimere un sentito ringraziamento a UCS, Sportello Consumatori CSDL, ASDICO, Caritas e Società Unione Mutuo Soccorso per la disponibilità e la sollecitudine dimostrata e per il lavoro fatto fin qui. Questo gesto di responsabilità collettiva è la testimonianza di quanto la sinergia tra istituzioni e associazioni conti nel dare una mano alle fasce di popolazione più deboli. L'auspicio è che tale virtuosa cooperazione possa servire da modello per future iniziative di welfare e promozione sociale.

A.A.S.S. ricorda che dal 1 settembre e fino al 15 novembre 2025 è possibile presentare istanza per l’accesso alle tariffe sociali per i servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e per il servizio idrico integrato per il periodo 1 gennaio 2026 – 31 dicembre 2026.



Le tariffe sociali sono riservate agli utenti domestici che rispettano i seguenti requisiti:

reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a euro 9.000,00, sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente;

tutti i componenti del nucleo familiare non occupati (che non siano studenti o pensionati) devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro nei periodi di non occupazione, mantenendo un comportamento proattivo nella ricerca di lavoro e senza aver rifiutato offerte di impiego nell’anno solare precedente e per tutta la durata del beneficio, pena la decadenza.



Come si presenta la domanda?

a mano: consegna dell’istanza in forma cartacea, sottoscritta in originale, su apposito modulo (scaricabile dal sito www.aass.sm sezione “Tariffe” – “Tariffe Sociali”), presso la sede di A.A.S.S. sita in Via A. di Superchio, 16 (47893) Cailungo;

spedizione postale: invio dell’istanza sottoscritta in originale tramite raccomandata A/R indirizzata ad A.A.S.S. – Ufficio Commerciale, Via A. di Superchio, 16 (47893) Cailungo.

tNotice: invio dell’istanza a mezzo T-Notice, sottoscritta con firma digitale certificata, al domicilio digitale re.azienda.servizi@aass.sm.

L’utente può chiedere, qualora necessario, il supporto per la compilazione dell’istanza per la richiesta a UCS, Sportello Consumatori CSDL, ASDICO, UNAS, USC, OSLA, USOT, ANIS, UOSD Disabilità e Assistenza residenziale ISS, SUMS e CARITAS San Marino.



Per quanto tempo viene applicata la tariffa sociale e come si rinnova?

A seguito delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti le tariffe avranno validità dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

La richiesta di applicazione delle tariffe sociali, nei termini sopra indicati, deve essere presentata ogni anno.

Si ricorda che chiunque renda dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011.

Per ulteriori informazioni invitiamo gli utenti a contattare il servizio clienti al numero 0549-883700 o visitare www.aass.sm.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica

A.A.S.S. Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: