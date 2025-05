Segreteria Lavoro: una ulteriore spinta all'occupazione giovanile con l'aggiornamento del Portale LABOR

La Segreteria di Stato per il Lavoro, con la costante attenzione rivolta alle dinamiche del mercato occupazionale e alla valorizzazione delle risorse professionali, annuncia un'importante novità che mira a semplificare e incentivare l'assunzione di giovani studenti. L'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive (ULPA) ha implementato il Portale della Pubblica Amministrazione – LABOR, ottimizzando le procedure relative alle disposizioni previste dal Decreto Legge 22 luglio 2011 n.110, in materia di "Misure urgenti per l’incentivazione dell’occupazione di giovani studenti”. L’evoluzione del Portale LABOR rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione dei processi amministrativi, garantendo una maggiore fluidità e trasparenza per datori di lavoro e giovani aspiranti. L'obiettivo è favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, offrendo al contempo un quadro chiaro e immediato degli incentivi disponibili. La modifica, introdotta con questo aggiornamento, risiede nella completa digitalizzazione delle procedure di assunzione per i giovani tra i 14 e i 16 anni. Mentre in precedenza, per questa fascia d'età, era necessario ricorrere ad un procedimento cartaceo, ora tutte le pratiche possono essere gestite interamente online tramite il Portale LABOR. Un cambiamento che non solo semplifica l'iter burocratico per gli operatori economici, ma segna anche un ulteriore passo verso l'informatizzazione e l'efficienza della Pubblica Amministrazione. L'aggiornamento, come verrà specificato da apposita Circolare ULPA, semplifica le modalità di presentazione delle pratiche di assunzione per i giovani studenti, in linea con quanto previsto dagli articoli 3, commi 1 e 5 del Decreto Legge n.110/2011. Tale normativa prevede uno sgravio contributivo del 70% per le imprese industriali, artigianali, commerciali, le imprese del settore turistico-alberghiero, gli studi professionali, le imprese di servizio e le cooperative che, nel periodo estivo, assumono giovani studenti cittadini sammarinesi, residenti o titolari di permesso di soggiorno nella Repubblica, di età compresa tra i 14 e i 26 anni, con contratto di lavoro stagionale o a tempo determinato. La procedura di inserimento dei dati da parte del datore di lavoro a seguito della implementazione effettuata avviene interamente online tramite il percorso “Labor -> Assunzione personale -> Assunzione lavoratori iscritti”. Il sistema genere automaticamente il modulo di assunzione, che dovrà essere stampato e sottoscritto dalle parti. Per i giovani studenti minorenni, sarà necessaria anche la firma di uno dei due genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale. È fondamentale indicare nel campo “NOTE” l'intenzione di procedere all'assunzione di giovane studente ai sensi del Decreto Legge n. 110/2011 e richiedere eventuali incentivi. Si precisa che dal 1 giugno 2025, pertanto, le pratiche devono essere presentate solamente con la nuova procedura online. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, l’ULPA è a disposizione dell’utenza; certi che questo adeguamento procedurale è un passo concreto per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, sostenendo al contempo il tessuto economico sammarinese.

c.s. Segreteria di Stato per il Lavoro

Dipartimento Lavoro e Cooperazione

Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive