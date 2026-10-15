Segreteria per il Territorio: orgoglio sammarinese alla FAO - Neni Rossini

La FAO premia Neni Rossini tra le 100 Women Heroes: un importante riconoscimento internazionale per San Marino. La dottoressa Neni Rossini, Presidente del Gruppo SIT, è stata selezionata dalla FAO tra le “100 Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development”, un'iniziativa internazionale che celebra cento donne distintesi per il loro contributo all'innovazione, alla sostenibilità e alla trasformazione dei sistemi agroalimentari. La candidatura della dottoressa Rossini, proposta dalla Rappresentanza Permanente della Repubblica di San Marino presso la FAO, è stata accolta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che ha inserito l'imprenditrice sammarinese tra le cento donne selezionate a livello mondiale. Un riconoscimento di grande prestigio, che premia il percorso professionale e l'impegno della dottoressa Rossini e rappresenta, al tempo stesso, un motivo di particolare orgoglio per la Repubblica di San Marino.

Alla guida del Gruppo SIT, azienda sammarinese specializzata nella produzione di imballaggi flessibili per il settore alimentare, Neni Rossini ha promosso l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni di packaging sostenibile, con particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale, all'impiego responsabile delle risorse e alla conservazione degli alimenti. Un contributo importante alla sostenibilità dell'intera filiera alimentare, anche attraverso tecnologie che possono favorire la riduzione degli sprechi alimentari. La sua esperienza si distingue inoltre per l'attenzione alla responsabilità sociale, al benessere delle persone e alla leadership femminile. Dal 2018 al 2024 ha ricoperto la carica di Presidente dell'Associazione Nazionale dell'Industria Sammarinese (ANIS), mentre nel 2022 ha ricevuto lo Standout Woman Award per il suo impegno sociale.

La cerimonia di premiazione si tiene oggi giovedì 15 ottobre, alle ore 14.00, presso la sede della FAO a Roma. Sarà presente il Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente, Matteo Ciacci, che parteciperà per rendere omaggio alla dottoressa Rossini e sottolineare il valore di questo riconoscimento per San Marino. La premiazione si inserisce nella settimana del World Food Forum (WFF) 2026, il forum mondiale dell’alimentazione che riunisce a Roma, fino al 16 ottobre, rappresentanti dei governi, ricercatori, scienziati, investitori, agricoltori, giovani e rappresentanti delle comunità di tutto il mondo. Con il tema “Innovare oggi. Nutrire il domani”, il Forum promuove il dialogo e la collaborazione internazionale per costruire sistemi agroalimentari più efficienti, inclusivi, resilienti e sostenibili. Il riconoscimento della FAO a Neni Rossini rappresenta un successo personale e imprenditoriale, ma anche un motivo di grande orgoglio per San Marino, a dimostrazione di come un piccolo Stato possa contribuire, attraverso le proprie eccellenze, alle grandi sfide globali della sostenibilità e dell’innovazione.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente







