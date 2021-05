Segreteria Sanità: 10° anniversario della Convenzione di Instanbul, per il diritto di vivere senza violenza

Segreteria Sanità: 10° anniversario della Convenzione di Instanbul, per il diritto di vivere senza violenza.

Si celebrerà domani, 11 maggio 2021, il decimo anniversario della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio conosciuta come la Convenzione di Istanbul, da quando è stata firmata proprio nella città turca nel 2011.

Negli ultimi anni, sono stati significativi e progressivi i progetti portati avanti dalle autorità dei vari Paesi europei per fermare tali violenze, con 34 paesi che hanno aderito finora alla Convenzione, portando a progressivi successi nel monitoraggio dei casi e grande cooperazione e condivisione delle migliori pratiche.

Ma gli ostacoli e le sfide - dall'aumento delle chiamate e dei casi per la violenza domestica durante i blocchi e le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, ai movimenti della società civile che sempre più spesso nascono spontanei per segnalare abusi e forme di violenza - devono essere ancora oggi affrontati con determinazione. Tra le iniziative organizzate in occasione di questo importante anniversario, la Commissione Europea ha previsto la promozione di un portale online che mostra come nel concreto la Convenzione abbia ispirato cambiamenti nelle leggi e nelle politiche degli Stati europei, aiutando a salvare la vita di numerose donne.

Questo il link dell’iniziativa:

https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/10th-anniversary

Anche la Repubblica di San Marino è tra i Paesi ad aver ratificato questa importante convenzione, in data 28 aprile 2016. E proprio a seguito di questa firma, le iniziative promosse e i progetti normativi presentati in questi ultimi anni per prevenire e contrastare la violenza in ogni sua forma sono fortemente aumentanti, educando i cittadini al rispetto della persona, dei diritti delle donne e contrastando gli stereotipi di genere che sono alla base di una visione errata di donne e uomini nella società.

In riferimento anche agli ultimi, incresciosi fatti di cronaca avvenuti in territorio nelle ultime settimane, la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale tiene a ricordare i servizi e gli strumenti messi in capo per contrastare questa piaga sociale. In particolare:

Per emergenze – tel. 0549.88.88.88 (Centrale Interforze) / 118 (Pronto Intervento)

Per sostegno e aiuto (Attivo h24) – tel. 0549.90.48.00 (Centro d'Ascolto) / centroascoltoantiviolenza@iss.sm

Per Pronto Intervento – Applicazione Tecum, che direttamente dal proprio smartphone permette di chiedere aiuto, trovare supporto tempestivo in caso di maltrattamenti e richiedere informazioni in assoluta sicurezza.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Sanità

