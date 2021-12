Segreteria Sanità: Adottato il decreto delegato che aggiorna la regolamentazione sull’utilizzo dei videoterminali sui luoghi di lavoro

“Una legge che aspettava un adeguamento da tantissimi anni, infatti la prima normativa che regolamentava l'utilizzo dei videoterminali sui luoghi di lavoro nella Repubblica di San Marino era datata 1991 e non era mai stata aggiornata”. Questo il commento con cui il Segretario di Stato Roberto Ciavatta e l’intera Segreteria di Stato per la Sanità, particolarmente sensibile alle problematiche dei lavoratori in un impegno condiviso con le forze sociali e imprenditoriali, ha accolto e provveduto all’aggiornamento delle disposizioni in vigore per l’utilizzo dei videoterminali sui luoghi di lavoro della Repubblica di San Marino.

Le nuove norme – continua Ciavatta – “sono la realizzazione di questa promessa. Incrementiamo gli obblighi per il datore di lavoro di valutazione del rischio per i propri dipendenti, aumentiamo le tutele sanitarie, inaspriamo le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole, diamo nuovo impulso al processo di informatizzazione migliorando i controlli e fornendo nuove procedure sulle pause. Vogliamo dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori”.

L'evoluzione tecnica e normativa e le previsioni espresse nella Legge 31/1998 da tempo indicavano la necessità di un aggiornamento sulla materia. Il testo è stato preliminarmente condiviso con la Segreteria di Stato per il Lavoro e con le parti sociali, sindacali e datoriali, a cui va il ringraziamento per il contributo ed i suggerimenti al testo normativo.

La Segreteria di Stato per la Sanità ha già annunciato alle parti sociali l’intenzione di proseguire, assieme alla Segreteria per il Lavoro, il percorso di aggiornamento della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L'intenzione è quella di adeguare e contemporaneamente semplificare la normativa in essere, abrogando i vecchi testi normativi e cercando di unificare, per argomenti, le nuove disposizioni, cosicché saranno di più facile consultazione e soprattutto per uniformare la normativa sammarinese alle norme comunitarie ed italiane.

