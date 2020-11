Segreteria Sanità: Conclusi i lavori della 73° Assemblea Mondiale della Sanità OMS

Sono terminati oggi, 13 novembre 2020, i lavori della seconda sessione della 73° Assemblea Mondiale della Sanità. A questa seconda riunione annuale, fortemente voluta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a conclusione della precedente di maggio scorso che fu interamente dedicata al COVID-19, hanno partecipato online tutti i paesi del mondo.

I due comitati tecnici, in uno dei quali era presente anche San Marino, hanno permesso all'Assemblea di approvare risoluzioni importanti quali quella sui vaccini contro la meningite, quella sulle azioni atte a curare l’epilessia ed alcune malattie neurologiche e quella sulla costituzione di una road-map sulle malattie tropicali.

San Marino anche nella presente sessione dell'Assemblea ha ricoperto la Vice-Presidenza Regionale per quanto riguarda l’Europa. Al temine dei lavori la Presidente Mss.Keva Bain (Bahamas) ha ufficialmente ringraziato il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta, per il lavoro svolto in riferimento al ruolo ricoperto.