Segreteria Sanità e Iss: "San Marino entra nella rete dei Defibrillatori dell’Emilia Romagna".

La Repubblica di San Marino e l’AUSL di Bologna hanno siglato un accordo per gestire in modo semplice ed efficace il Registro Unico DAE (Defibrillatore Automatico Elettronico) e la relativa anagrafe dei soccorritori abilitati al BLSD (Basic Life Support and Defibrillation). L’App personalizzata che permetterà di gestire il progetto sarà attiva entro settembre e darà la possibilità di geolocalizzare, in modo integrato con la Regione Emilia Romagna, i defibrillatori disponibili in Repubblica e nella regione limitrofa. Sul territorio di San Marino sono attualmente presenti 39 defibrillatori gestiti dall’ISS di cui 17 fissi e 22 mobili in dotazione alle Forze dell’Ordine. Il progetto dell’anagrafe dei defibrillatori, si inserisce nell’ambito della recente normativa promossa dalla Segreteria di Stato per la Sanità con la legge 10 novembre 2020 n.197 “Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-ospedaliero”. La prevenzione cardiologica vede fortemente impegnati a diffondere la cultura e la pratica della gestione dell’arresto cardiaco extra-ospedaliero sia il Pronto Soccorso-Centrale 118 e la UOC di Cardiologia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, sia la Società Sammarinese di Cardiologia attraverso il Progetto Cuore. Tra le tante iniziative in programma, la ripresa dei corsi BLS di riabilitazione cardio-polmonare e l’uso del defibrillatore per forze dell’ordine e volontarie e iniziative specifiche con le Scuole in vista della giornata mondiale del cuore a settembre.

C.s. congiunto di Segreteria di Stato per la Sanità e ISS

