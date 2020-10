Segreteria Sanità e Segreteria Lavoro: A San Marino il Centro Studi e Ricerche internazionale dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

L’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo ha scelto la Repubblica di San Marino per insediare il proprio Centro Studi e Ricerche internazionale. Il Segretario Generale Sergio Piazzi lo definisce una grande opportunità per favorire il dialogo e la comprensione.

Si insedierà a San Marino il Centro Internazionale di Studio e Ricerca sui temi della cooperazione. L’Ambasciatore Sergio Piazzi, Segretario Generale dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo lo ha confermato questa mattina ai Segretari di Stato alla Sanità e al Lavoro, in un incontro svoltosi sul programma di formazione della PAM sulla salute pubblica che ha aperto interessanti scenari di collaborazione fra la Repubblica e l’organismo internazionale. Un lavoro avviato a inizio anno grazie alla collaborazione anche della Segreteria agli Esteri e Territorio. Trentaquattro stati aderenti, principale interlocutore dei paesi dell’area mediterranea per favorire la stabilità, promuovere la sicurezza e la pace, l’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo ricopre il ruolo di osservatore all’ONU e rappresenta uno strumento di grande rilievo per la diplomazia parlamentare, fautore di importanti risultati sul fronte della distensione e del dialogo.

“La nostra presenza a San Marino – ha spiegato il Segretario Generale – nasce dalla consapevolezza del ruolo che la Repubblica svolge sul fronte internazionale. Sono certo che potremmo ottenere esiti interessanti anche su altri temi di cui si occupano le nostre commissioni”.

Oltre alle questioni umanitarie, l’Assemblea si occupa di aspetti di carattere economico, per lo sviluppo dei Paesi dell’area, di formazione e buone pratiche nel campo della salute e della sanità. Di particolare interesse il lavoro svolto in questi mesi di emergenza da Covid 19, per analizzare le diverse sfaccettature correlate alla pandemia.

“L’insediamento a San Marino del Centro Studi Internazionale – ha dichiarato il Segretario di Stato al Lavoro, Teodoro Lonfernini – si colloca nella naturale propensione del nostro Paese, espletata in tutti gli organismi internazionali nei quali è accreditato”. “La collaborazione che nascerà – ha sostenuto il Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta – produrrà risultati interessanti e aprirà la strada a progetti reciproci e utili sinergie”.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per discutere anche di “Tecum”, la neo applicazione per smartphone dedicata alla prevenzione della violenza di genere, ideata dalla Repubblica di San Marino e che potrà rappresentare un modello per altri Stati.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato al Lavoro

Segreteria di Stato alla Sanità