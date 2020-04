Segreteria Sanità e Sicurezza Sociale: Accesso al Parco Servizio Minori

Segreteria Sanità e Sicurezza Sociale: Accesso al Parco Servizio Minori.

La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale informa che è consentito l’accesso per l’attività motoria all’area verde del Servizio Minori, come previsto dalla Circolare Esplicativa del Decreto Legge n. 62 emanata dal Congresso di Stato. Al fine di evitare sovraffollamenti e nel rispetto delle misure igienico sanitarie per evitare il contagio da Covid -19, gli aventi diritto dovranno telefonare preventivamente al n. 0549 88.33.77 ed attenersi ad apposito Regolamento stilato dalla U.O.C. Servizio Minori.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale





