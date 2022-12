Segreteria Sanità: Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Lusia Berti e Manuel Ciavatta in visita a tutte le strutture ISS per portare gli auguri di buon Natale

Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale, Centro Diurno e Centro Ricreativo Servizio Territoriale Domiciliare, il Centro il Libeccio e RSA La Fiorina: sono queste le tappe toccate dalla suprema magistratura, per il consueto saluto natalizio che mancava, a causa del covid-19, dal dicembre 2019.



Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta hanno completato, con la visita di questa mattina al Casale La Fiorina, il fitto programma di appuntamenti per portare i tradizionali auguri di Natale a tutte le strutture assistenziali dell’Istituto Sicurezza Sociale.

Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, dopo quasi 3 anni di assenza a causa del perdurare della pandemia da Covid-19.

Visite che vogliono essere anche un segnale per un graduale ritorno alla normalità, e che hanno rappresentato l’occasione per conoscere meglio le attività delle varie strutture, ringraziare tutto il personale per l’attività che viene svolta quotidianamente - soprattutto nei difficili anni pandemici - e poter valutare con attenzioni possibili progetti di sviluppo futuri.

I primi a ricevere i Capi di Stato, Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, unitamente alla presenza anche del Capitano di Castello di Borgo Maggiore, Barbara Bollini, erano stati durante la scorsa settimana gli utenti dello Sportello Disabilità, alla presenza del direttore sanitario dell'ISS Sergio Rabini e della responsabile del Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale Francesca Civerchia.

Successivamente le visite avevano toccato il "Colore del Grano", "Laboratorio Atelier le Mani", il "Centro il Libeccio" e poi gli ospiti del Centro Ricreativo e del Centro Diurno del Servizio Territoriale Domiciliare alla presenza della dirigente Simona Casagrande, e infine la RSA a Fiorina alla presenza del Direttore dell’Assistenza Residenziale Anziani Cinzia Cesarini.

In ogni struttura i Capitani Reggenti sono stati accolti con grande emozione da parte degli ospiti, che anche avuto modo di illustrare alcune delle attività svolte e ringraziare la Reggenza per l’attenzione rivolta.



