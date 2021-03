Segreteria Sanità: Il Comitato Sammarinese di Bioetica ottiene un importante riconoscimento dalla società italiana di farmacologia

Lo studio sulla copertura vaccinale SARS-COV-2 approvato per “l’alto spessore scientifico” dalla prestigiosa Società.

Anche l’ultimo documento del Comitato Sammarinese di Bioetica “Copertura vaccinale contro il SARS-COV-2. Basi bioetiche per un patto di salute”, approvato il 13 gennaio 2021, travalica i confini e riceve riconoscimenti in ambito internazionale.

La Società Italiana di Farmacologia (SIF) lo ha infatti approvato e fatto proprio, riconoscendone l’alto spessore scientifico, oltre che bioetico.

Tale documento, unitamente al precedente documento del CSB “Valore bioetico delle vaccinazioni (per la persona e per la collettività)” del 2016, costituirà un importante punto di riferimento per la prestigiosa Società Scientifica.

Il documento, pubblicato nel sito del Consiglio d’Europa dedicato al COVID-19, rappresenta, insieme agli altri documenti del CSB, una testimonianza del costante apprezzamento che sta riscuotendo la Repubblica di San Marino nei consessi scientifici e bioetici internazionali. La Repubblica di San Marino, infatti, è stata protagonista fin dalla prima ora della pandemia nel dibattito internazionale attraverso i documenti del Comitato Sammarinese di Bioetica, alcuni dei quali riconosciuti anche dall’ONU come “best practice”.

La comunicazione SIF è reperibile all’indirizzo:

https://www.sifweb.org/edicola_virtuale/sif-informa-9-2021

Tale riconoscimento consente alla Repubblica di San Marino di collocarsi a pieno titolo nel dibattito scientifico attuale riguardante la Pandemia di SARS-COV-2.



Comunicato stampa

Segreteria Sanità

