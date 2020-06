Segreteria Sanità: OMS- Discussione su COVID-19 Piccoli Paesi

Segreteria Sanità: OMS- Discussione su COVID-19 Piccoli Paesi.

Nel pomeriggio di giovedì 25 giugno si è tenuto un meeting on-line su invito del Direttore Regionale dell’OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, con tutti i Piccoli Paesi (Small Countries Initiative), avente ad oggetto la pandemia in corso: diagnosi, terapie e vaccini. Il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Roberto Ciavatta, ha pronunciato un discorso inerente la situazione sammarinese, citando come la Repubblica di San Marino abbia sviluppato una strategia aggressiva per combattere il Coronavirus e portando all’attenzione il parere pronunciato dal Comitato Sammarinese di Bioetica, diventato unica linea guida sul triage delle persone con disabilità nell’accesso alle terapie per il COVID-19, nel documento dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Sono stati riportati alcuni dati, ad esempio: i 16.000 screening sierologici effettuati, vale a dire circa la metà dei residenti, ed il fatto che, al momento del discorso, risultavano solo 3 persone positive al COVID-19, nessun nuovo caso o nuovi decessi da settimane (gli ultimi dati divulgati dall'Authority Sanitaria, nella giornata odierna, vedono i casi di persone attualmente positive al coronavirus sul Titano pari a zero quindi la Repubblica è “Covid-free”). E’ stato rimarcato l’urgente bisogno di supporto internazionale e richiesto all'OMS di esprimersi in tal senso, anche per consentirci di affrontare un’eventuale ripresa del virus in autunno. È stato anticipato che nei prossimi mesi realizzeremo un progetto di formazione internazionale sulle maxi emergenze chiedendo a tutti gli Stati europei di aderirvi, poiché dal 1986 San Marino ospita la sede del Centro europeo per la medicina delle catastrofi del Consiglio d'Europa (CEMEC). Il Direttore Regionale dell’OMS Europa, Hans Henri P. Kluge ha ringraziato il Segretario Ciavatta per avere accettato e ricoperto il ruolo di Vice-Presidente alla 73° Assemblea Mondiale della Sanità tenutasi il 18 e 19 maggio scorso, affermando che senz’altro questo evento ha portato visibilità alla Repubblica di San Marino che è, come sempre, vicino ai loro cuori.

Comunicato stampa

Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale



I più letti della settimana: