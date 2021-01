Segreteria Sanità: prosegue vendita del DVD dedicato a Mazinga Z, proventi devoluti a servizio disabilità e assistenza residenziale

Il Presidente dell’Associazione San Marino Comics, Paolo Gualdi, ha incontrato il Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta, per consegnare una copia del DVD “Buon Compleanno Mazinga Z”, realizzato il 30 agosto 2020 sul palco del Teatro Titano di San Marino, in occasione del Festival San Marino Comics. Un concerto tributo ai “super robot” dell'animazione nipponica, di cui l’intero ricavato della vendita sarà devoluto al Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale della Repubblica di San Marino per l'acquisto di necessari materiali di laboratorio. Il progetto del DVD è nato dalla volontà di creare un ricordo del concerto che ha visto la partecipazione di diversi artisti noti nel campo delle sigle TV dei cartoni animati per ragazzi. L'acquisto dello stesso, disponibile a tiratura limitata (500copie), è possibile attraverso il sito dell'evento San Marino Comics www.sanmarinocomics.com al costo di 10euro +spese di spedizione. Il Segretario di Stato, oltre a ribadire il pieno sostegno e i ringraziamenti a tutte le attività di inclusione e di stampo sociale che i membri del San Marino Comics nel corso degli anni hanno portato avanti, ha ribadito la volontà da parte della Segreteria di sostenere sempre di più la collaborazione tra tutte le associazioni che in territorio si occupano di svolgere attività di volontariato e beneficenza come queste.

c.s. Segreteria Sanità

